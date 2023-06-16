«Пекло для жінок»: у Польщі пройшли багатотисячні акції протесту проти заборони абортів

Польщею прокотилася чергова хвиля масових протестів проти заборони на аборти. Прихильники прав жінок пройшли маршем вулицями понад 50 міст країни, включно з Варшавою. У польській столиці демонстранти зупинилися перед Міністерством охорони здоров'я. Вони скандували: «Припиніть вбивати нас!» Найпопулярнішими плакатами на акції були «Пекло для жінок» і «Нам потрібні лікарі, а не місіонери». «ФАКТИ» вже писали про те, що в Польщі українка, якій не дозволяли зробити аборт і приховали, що в дитини важкі патології, ледь не наклала на себе руки.

Спровокував масові протести черговий трагічний випадок. У травні в місті Нови-Тарг на півдні Польщі до лікарні звернулася 33-річна місцева жителька. Жінка перебувала на 20-му тижні вагітності. У неї виникли серйозні ускладнення, відійшли води.

Через три дні пацієнтка померла в лікарні від септичного шоку. Її чоловік звинуватив у всьому лікарів. Він підкреслив, що ніхто з медиків навіть не запропонував подружжю штучно перервати вагітність. Аборт міг би врятувати пацієнтку, а в її дитини були вкрай низькі шанси на виживання.

Смерть 33-річної жінки стала щонайменше п'ятим подібним випадком у Польщі за останній час. Польські лікарі відмовляються робити аборти, оскільки в республіці діє дуже жорстке законодавство. Медики бояться втратити роботу або сісти до в'язниці, тому вважають за краще «чекати смерті плода», коли можна перервати вагітність і врятувати життя жінці.

Переривання вагітності в Польщі було дозволено тільки в трьох випадках: якщо вона настала внаслідок зґвалтування, якщо є загроза здоров'ю або життю матері, якщо у плода виявлено важку ваду. У 2020 році конституційний суд країни прибрав зі списку третій пункт. У 2022 році влада ввела реєстр вагітних жінок.

Лікарі мають право відмовитися проводити операцію з переривання вагітності навіть у дозволених законом випадках, пославшись на «моральні переконання і міркування моральності». Якщо справа дійде до суду, закон буде на їхньому боці.

На початку нинішнього року лікарі однієї з лікарень у Підляшші відмовилися проводити аборт 14-річній дівчинці з інвалідністю, яку зґвалтував її дядько. Операцію вдалося провести у Варшаві після того, як тітка дівчинки звернулася по допомогу до польського фонду, який підтримує права жінок і захищає їх.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський тоді заявив, що шокований відмовою лікарів у Підляшші. Однак активісти не повірили в його щирість.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще один трагічний випадок у Польщі: померла вагітна, яка через заборону абортів тиждень носила мертву дитину.

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