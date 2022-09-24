У Польщі українка, якій не дозволяли зробити аборт і приховали, що у дитини тяжкі патології, мало не наклала на себе руки

Марина Яворська — українка, яка вже два роки проживає в Польщі, де зараз знайшли прихисток сотні тисяч наших біженців. Жінка перебувала на 17-му тижні вагітності. Під час ультразвукового обстеження лікар — відомий варшавський гінеколог — сказав їй, що у неї, швидше за все, народиться дівчинка. Про те, що у плода відсутній череп (акранія), він не згадав. Ваду діагностував інший гінеколог, це сталося вже на 30-му тижні вагітності. З цього моменту почалися митарства Марини. Її підтримував Фонд допомоги жінкам і планування сім'ї «ФЕДЕРА», який і розповів на загал цю історію.

Справою Марини займалася юрист фонду Каміла Ференц, а історію українки висвітлили навіть у документальному фільмі під назвою «Її повинні були назвати…».

Як повідомили в організації, плід з акранією не має шансів на виживання. Дефект неможливо вилікувати, він є смертельним. Дитина без черепа не бачить і не чує, з нею неможливо встановити ніякого контакту. Голова закінчується на рівні очей, а на місці черепа залишається величезна кривава рана. Плід з акранією гине під час або незабаром після народження…

«Марина не хотіла продовжувати вагітність, адже кожен день зміцнював її зв'язок з дитиною, яка все одно мала померти. Жінка перебувала в депресії та мала суїцидальні думки. Вона отримала довідку від психіатра, в якій зазначалося, що продовження вагітності може загрожувати її здоров'ю та життю. На 31 тижні вагітності вона звернулася до спеціалізованої лікарні «Інфлянка» у Варшаві, але лікарі відмовилися переривати вагітність. Ситуація змінилася, коли з відпустки повернувся директор лікарні. Лікарі викликали пологи на 33-му тижні вагітності, дитина народилася мертвою. Марина не хотіла на неї дивитися, бо, за її словами, «не пережила б цього».

Зазначимо, що сьогодні аборт у Польщі можна зробити тільки у двох випадках — якщо вагітність стала наслідком зґвалтування, або якщо плід несе загрозу життю жінки. А ось коли дитина, яка перебуває в утробі, важкохвора, жінка змушена її народити.

Нагадаємо, раніше у Польщі померла вагітна, яка через заборону абортів тиждень носила мертву дитину.

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