Назвали Романом: 83-річний Аль Пачіно вчетверте став батьком
Новина про те, що у 83-річного Аль Пачіно народилася дитина, першим повідомив американський сайт TMZ, який спеціалізується на висвітленні життя знаменитостей. Видання розповіло, що напередодні легендарного актора бачили у ресторані разом із його 29-річною подругою Нур Альфаллах. Вона вже була без великого живота.
Пара перебувала явно у піднесеному настрої. Після вечері Аль Пачіно та Нур Альфаллах сіли в машину. Вона була за кермом, він сидів на передньому пасажирському сидінні. А на задньому сидінні папараці розгледіли спеціальне дитяче автокрісло.
Новину відразу підхопили всі найбільші західні таблоїди. Проте жодних подробиць упродовж майже доби не було.
Нарешті, офіційний представник актора Стен Розенфельд заявив TMZ: «Я підтверджую, що у Аль Пачіно та Нур Альфаллах народився син. Йому дали ім'я Роман Пачино».
Нагадаємо, малюк став четвертою дитиною кінозірки. Він має дочку Джулію. Її у жовтні 1989 року народила викладачка акторської майстерності Яна Террант. У 1996 році Аль Пачіно почав зустрічатися з актрисою Беверлі Д'Анджело. 2001 року вона народила близнюків — Антона та Олівію. Через п'ять років пара розлучилася.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у випадку з Нур Альфаллах актор сумнівався у своєму батьківстві та наполягав на тесті ДНК для майбутньої дитини. Схоже, що його сумніви розвіялися.
Нагадаємо, у квітні цього року у друга Аль Пачіно 79-річного Роберта Де Ніро народилася сьома дитина.180
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