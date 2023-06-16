Назвали Романом: 83-річний Аль Пачіно вчетверте став батьком

Новина про те, що у 83-річного Аль Пачіно народилася дитина, першим повідомив американський сайт TMZ, який спеціалізується на висвітленні життя знаменитостей. Видання розповіло, що напередодні легендарного актора бачили у ресторані разом із його 29-річною подругою Нур Альфаллах. Вона вже була без великого живота.

29-річна подруга Аль Пачіно Нур Альфаллах була вже без живота

Пара перебувала явно у піднесеному настрої. Після вечері Аль Пачіно та Нур Альфаллах сіли в машину. Вона була за кермом, він сидів на передньому пасажирському сидінні. А на задньому сидінні папараці розгледіли спеціальне дитяче автокрісло.

У машині Аль Пачіно та Нур Альфаллах папараці помітили дитяче автокрісло

Новину відразу підхопили всі найбільші західні таблоїди. Проте жодних подробиць упродовж майже доби не було.

Нарешті, офіційний представник актора Стен Розенфельд заявив TMZ: «Я підтверджую, що у Аль Пачіно та Нур Альфаллах народився син. Йому дали ім'я Роман Пачино».

Нагадаємо, малюк став четвертою дитиною кінозірки. Він має дочку Джулію. Її у жовтні 1989 року народила викладачка акторської майстерності Яна Террант. У 1996 році Аль Пачіно почав зустрічатися з актрисою Беверлі Д'Анджело. 2001 року вона народила близнюків — Антона та Олівію. Через п'ять років пара розлучилася.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у випадку з Нур Альфаллах актор сумнівався у своєму батьківстві та наполягав на тесті ДНК для майбутньої дитини. Схоже, що його сумніви розвіялися.

Нагадаємо, у квітні цього року у друга Аль Пачіно 79-річного Роберта Де Ніро народилася сьома дитина.

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