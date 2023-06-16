«Ми ще просто не усвідомлюємо масштаб»: Мирослав Гай — про «глобальну проблему для України в майбутньому»

Військовослужбовець Мирослав Гай загострив увагу на бійцях, які на війні пройшли пекло, та «ветеранському синдромі».

«У нас купа людей повернулася з тих місць війни, з яких рідко повертаються… Всі вони в ПТРС, в агресії, бойовому стресі, — пише Мирослав Гай. — Це глобальна проблема для держави у майбутньному.

Сидром Афгану, В'єтнаму чи навіть Другої Світової здасться нам пубертатним періодом. Я сьогодні з цим зіткнувся.

Або ми системно будемо це вирішувати, або матимемо глобальну проблему.

Московити вже почали це робити по-своєму. Вони вводять закон, що амністує людей, які беруть участь у війні від легких та середніх тяжкостей злочинів. Ми не можемо ідти цим шляхом.

Але садити за хуліганку тих, хто пройшов Бахмут, треба бодай після двох попереджень.

Бо це вже катастрофічна проблема, вирішення якої потребує задіяння усіх світових практик роботи з «ветеранським синдромом».

Ми ще просто не усвідомлюєм маштаб.

Тут потрібно задіяння Держави, громадянського суспільства, місцевих громад та міжнародних організацій…"

Фото з соцмереж

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