«Зливала» дані про оборону північних рубежів: на Сумщині затримано зрадницю

Служба безпеки викрила ще одну ворожу інформаторку, яка передавала до фсб локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Також мешканка міста Глухів «зливала» інформацію про наслідки російських обстрілів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури. Такі відомості потрібні були загарбникам для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе, констатують у СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.

За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з ворогом через свого родича — громадянина рф, який проживає в росії і тривалий час співпрацює з фсб.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої було виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які вона використовувала для фотофіксації українських об’єктів і передачі цих відомостей до рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, навесні СБУ викрила голову райсуду на Полтавщині, яка також виявилася агентом ФСБ.

Фото СБУ

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