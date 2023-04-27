«Здавала» окупантам незгодних: голова райсуду на Полтавщині виявилася агентом ФСБ

Служба безпеки України продовжує боротися з колаборантами. Так, було викрито ще одну російську агентку серед українських топпосадовців. Про це повідомили в СБУ.

«Фігуранткою є очільниця Полтавського районного суду, яку фсб завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення рф. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді. Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона „познайомилась“ з представником фсб і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора. Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення „Азов“ з Маріуполя до району Мангуша. Тоді за її „наводкою“ загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових», — повідомили у відомстві.

Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.

«Якщо чула заперечення — „здавала“ людей до російських каральних органів. Однак, влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду. Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою», — повідомили в СБУ.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що головою Полтавського райсуду з липня 2022 року є Лариса Богомолова, яка раніше працювала в Бердянському міськрайонному суді.

Як писали «ФАКТИ», раніше у окупованому Мелітополі підірвали «поліцейського», який перейшов на службу до окупантів.

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