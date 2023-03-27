Вдавала з себе переселенку: колаборантка збирала важливі дані про українців у Львові

СБУ затримала у Львові ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ. Як повідомили у спецслужбі, зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ.

Жінка була дистанційно залучена до співпраці у жовтні минулого року.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували, що фігурантка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові.

Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України.

За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до рф через месенджер.

Правоохоронці своєчасно викрили зловмисницю, задокументували злочинні дії й затримали її на спробі передачі розвідінформацію агресору.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності.

Суд обрав жінці запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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