День батька-2023: листівки та зворушливі привітання найкращим татусям

У другу неділю травня у світі відзначають День матері, а Днем батька в Україні з 2019 року офіційно стала третя неділя червня.

У США цей день відзначається з 19 червня 1910 року. Його ініціатором стала місіс Додд із міста Спокана, штат Вашингтон. На День матері вона розповіла про свого батька, який один виховав шістьох дітей, та запропонувала заснувати нове свято. А 1966 року День батька став в Америці національним святом. Згодом цей день почали відзначати і в інших країнах світу.

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Фото pinterest.com

Вітаю з особливим святом — Днем батька! Бути батьком це і складно, і радісно, але в будь-якому разі це щастя! Бережи та цінуй свій статус. Бажаю багато сил та терпіння для виконання такої почесної ролі!

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Фото pinterest.com

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

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Фото pinterest.com

Татку, я вітаю тебе з Днем батька! Дякую тобі за те, що ти в мене такий добрий, чуйний, розуміючий і дбайливий. Папуль, я бажаю тобі завжди залишатися веселим, бадьорим, сильним і відважним чоловіком, чудовим татом, найкращим сім'янином. Бажаю тобі здоров'я та оптимізму, удачі у всіх прагненнях та успіхів у всіх справах! Люблю тебе, тату.

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Фото pinterest.com

Тебе зі святом я вітаю, тату!

І дякую за все, що ти робив:

Бо вклав у мене цінностей багато,

Хоч іноді по справі і сварив!

На тебе я дивлюсь і розумію,

Що є мені іще куди рости…

Та знай — одну в житті я маю мрію:

Таким я хочу стати, як і ти!

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Фото pinterest.com

Із Днем батька, тату. Дякую тобі за те, що завжди підтримуєш і допомагаєш вибрати правильний напрямок у будь-якій справі. Батьку, я бажаю тобі здоров'я, міцного стрижня всередині та багато сил для реалізації всіх планів. Ти справжній приклад мужності та розважливості. І я намагатимусь побудувати своє життя так, щоб ти зміг пишатися своїм сином!

Нагадаємо, що з цього року в Україні 9 травня відзначатиметься день Європи, а Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні офіційно визначено 8 травня.

Фото Pixabay

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