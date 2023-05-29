В Україні більше не святкуватимуть День перемоги 9 травня, — рішення Ради

Щороку 9 травня в Україні відзначатиметься день Європи, а Днем пам`яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні офіційно визначено 8 травня.

Як повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, парламентарі підтримали відповідний проєкт закону — «за» проголосували 317 нардепів.

Фото зі сторінки Олексія Гончаренка

«У європейських державах перемога над нацизмом щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини — вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні. Тому Україна приєднується до демократичного світу. Це важливий крок», — додав Гочаренко.

Нагадаємо, що 8 травня про подання до парламенту відповідного проєкту закону заявляв президент Володимир Зеленський.

Фото зі сторінки Олексія Гончаренка

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