36.80 / 37.32 40.09 / 40.82
Київ: +28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

В елітах тваринний страх перед смертю: російський опозиціонер — про ставлення росіян до можливості застосування ядерної зброї

17:48 18 червня 2023
Ядерний вибух

Ексдепутат Держдуми рф Дмитро Гудков, який раніше перебрався в Україну, прокоментував можливість застосування ядерної зброї росіянами проти України.

«Росіяни не хочуть застосування ядерної зброї.
Ну, гаразд, здебільшого не хочуть: дехто, згідно з картинкою, все ж таки мріє закінчити життя самогубством не поодинці, а колективно.
Але для решти навіть два десятки років промивання мізків не зламали якийсь останній внутрішній кордон.
Кордон інстинкту самозбереження.
Проте проблема зовсім в іншому. Дорогих росіян не прийнято запитувати.
Рішення країни приймаються не ними і навіть з огляду на них. А вже за такого рішення, після якого електорату точно не залишиться, радитися з ним тим більше не буде потрібно.
В елітах все ж таки охочих жахнути — одиниці, незважаючи на риторику 2 злісних карликів. Перед смертю там тваринний страх. Особливо у бункерного виповзня, який хоче й надалі існувати. У рай для себе він, звичайно, вірить, але не фанатично, із оглядачкою. Адже чорт його знає, чи там домовився Гундяй.
Так що рай надійніший на землі. Транслювати його можна на екрани, які в бункері замінюють вікна.
Де ж я це читав? Ах так, у S.N.U.F.F. у Пєлєвіна…» — написав він у Facebook.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

341

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Астрологія

На амбітних Овнів та Левів чекає успіх, Скорпіонам потрібно бути готовими залишити «зону комфорту»: гороскоп на тиждень 19 — 25 червня 2023 року

салат

Салат за 5 хвилин за рецептом любимої свекрухи: готуємо з того, що є у холодильнику

Кевін Костнер із дружиною

Скандальне розлучення: Кевін Костнер звинуватив дружину в тому, що вона відмовляється залишати його маєток вартістю 145 млн доларів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту