Ексдепутат Держдуми рф Дмитро Гудков, який раніше перебрався в Україну, прокоментував можливість застосування ядерної зброї росіянами проти України.

«Росіяни не хочуть застосування ядерної зброї.

Ну, гаразд, здебільшого не хочуть: дехто, згідно з картинкою, все ж таки мріє закінчити життя самогубством не поодинці, а колективно.

Але для решти навіть два десятки років промивання мізків не зламали якийсь останній внутрішній кордон.

Кордон інстинкту самозбереження.

Проте проблема зовсім в іншому. Дорогих росіян не прийнято запитувати.

Рішення країни приймаються не ними і навіть з огляду на них. А вже за такого рішення, після якого електорату точно не залишиться, радитися з ним тим більше не буде потрібно.

В елітах все ж таки охочих жахнути — одиниці, незважаючи на риторику 2 злісних карликів. Перед смертю там тваринний страх. Особливо у бункерного виповзня, який хоче й надалі існувати. У рай для себе він, звичайно, вірить, але не фанатично, із оглядачкою. Адже чорт його знає, чи там домовився Гундяй.

Так що рай надійніший на землі. Транслювати його можна на екрани, які в бункері замінюють вікна.

Де ж я це читав? Ах так, у S.N.U.F.F. у Пєлєвіна…» — написав він у Facebook.

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