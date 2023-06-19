Запустити зненацька неможливо: чи може українська ППО збити ракету із ядерним зарядом

Українська система ППО вже успішно збиває ракети «Кинджал» та «Іскандер», а тому теоретично може знищити й ракету з ядерною боєголовкою. Проте поки ще не було жодного випадку, коли б система ППО збила ядерну ракету.

Про це в етері телемарафону сказав політичний аналітик, колишній інженер-конструктор КБ «Південне» Олександр Кочетков.

Він наголосив, що поки у світі не було жодного випадку, коли б система ППО збила ракету з ядерним зарядом. Усі навчання з використанням ядерної ракети проводяться із імітацією ядерного заряду.

«Не можна сказати за траєкторією чи за польотом ракети, чи є в неї ядерна вибухівка чи в неї звичайна вибухівка. Траєкторія абсолютно така сама. Якщо ми збиваємо зараз „Калібри“, „Кинджали“, „Іскандери“, то нам немає різниці для протиракетного комплексу, що там усередині в ракети», — вважає Кочетков.

Експерт переконаний, що фахівці одразу зрозуміють, що ППО збила ядерну ракету, оскільки буде специфічний вибух та радіоактивне забруднення.

«Зненацька запустити ракету з ядерною боєголовкою неможливо, цьому передують дуже багато організаційних, технологічних та технічних подій. Тобто, ми і наші союзники будуть знати, що відбувається, чи є така загроза. Чи потрапили ядерні боєголовки зі сховища на стартову позицію або ні. І відповідно, наші фахівці, коли побачать збиту ракету, будуть обережними, матимуть з собою дозиметр, який чітко фіксує, ракета з ядерною боєголовкою була чи зі звичайною», — пояснив Кочетков.

Нагадаємо, днями олександр лукашенко заявив про те, що росія розмістила на території білорусі ракети з ядерними боєголовками, які «втричі потужніші, ніж застосовані в Хіросімі та Нагасакі». Ядерна зброя буде знаходитись у сховищах по території всій білорусі.

Крім того, лукашенко заявив, що готовий дозволити росії розмістити в країні також стратегічну ядерну зброю, якщо це буде потрібно.

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