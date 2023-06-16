росія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами у день приїзду африканської делегації з «мирним» планом

У п`ятницю, 16 червня, в день, коли до Києва завітала делегація керівників низки африканських держав з «мирним планом», війська путіна завдали масований ракетний удар по Україні.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, ППО збила 6 аеробалістичних ракет «Кинджал», 6 крилатих ракет «Калібр» та 2 розвідувальних БпЛА. Головний напрямок атаки — Київщина.

Фото Генштабу ЗСУ

«путін „зміцнює довіру“, завдавши найбільшого за кілька тижнів ракетного удару по Києву, якраз на тлі візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети це сигнал Африці: росія хоче більше війни, а не миру», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У КМВА повідомляли про роботу ППО в столиці, а мер Києва Віталій Кличко — про вибухи в Подільському районі. Пізніше він уточнив, що було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею — у Києві пошкоджених обʼєктів немає.

А в поліції Київщини повідомили про пошкодження приватних будинків, є постраждалі.

Фото поліції

В Офісі генпрокурора поточнили, що в результаті ракетної атаки на Київщині постраждала 82-річна жінка, також поранення отримав водій автомобіля, який їхав автодорогою.

Фото прокуратури

В одному з районів області пошкоджено житлові будинки та магазин.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ повідомляв про знищення двох два БпЛА «Shahed-136/131» у Миколаївській області, ворожого ударного БпЛА «Ланцет», «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» та одного безпілотника БпЛА не встановленого типу.

Фото поліції

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