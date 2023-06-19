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Неочікувано: Олег Винник вперше від свого зникнення заговорив про повернення в Україну

11:01 19 червня 2023
Олег Винник

Популярний артист Олег Винник, який вже більше року не виходить на зв'язок та не зізнається, де він і чим займається, нарешті заговорив. Він дав перше від часу свого зникнення інтерв’ю, в якому розповів про те, що з ним зараз відбувається. Анонс розмови з’явився в YouTube «Крупним планом». Зокрема, Винник зізнається, що дійсно хворів.

«Такою хворобою в Німеччині хворіють 2% населення», — каже артист.

Своїм зникненням і мовчання протягом останнім 15 місяців Винник породив багато чуток. Кажуть, він поїхав до Німеччини, де починав свою кар’єру. Подейкували, що він лікувався від онкології. Сам артист зберігав мовчання, навіть «почистив» свої сторінки у соцмережах.

Нещодавно продюсер Винника Олександр Горбенко заявив, що припиняє багаторічну співпрацю з артистом.

Багато зіркових колег категорично висловилися про його позицію. Зокрема, Юрій Горбунов, Оля Полякова та інші вважають, що так не можна чинити зі своїми прихильниками.

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