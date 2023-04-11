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«Прихильники мають право знати»: Оля Полякова розповіла, що відбувається з Олегом Винником

17:33 11 квітня 2023
Оля Полякова та Олег Винник

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно випустила перший кліп за останній рік, висловилася про зникнення Олега Винника. Артист вже майже рік не виходить на зв’язок у соцмережах, не бере участі у піблічних заходах, його взагалі немає в Україні.

Оля каже, що спілкувалася з ним ще на початку російського вторгнення, а зараз зовсім не знає, що з ним відбувається.

«Я нічого про нього не знаю, зовсім. Звісно, його прихильники мають право знати, що з ним відбувається… Ми не спілкуємося і спілкувалися тільки на початку повномасштабного вторгнення», — сказала співачка в ефірі «Сніданку з 1+1».

Полякова вважає, що Олегу все ж варто звернутися до шанувальників та пояснити, що з ним відбувається. Дуже багато людей переживають за артиста.

«Його прихильники мають право знати, що відбувається. Для цього не треба багато, можна просто вийти в ефір і сказати: „Люди, я з вами“. Я не можу засуджувати… Він живий взагалі? Ми ж не знаємо, розумієте. Може він не може говорити, а може він може. Я чула, що він хворіє, хто його знає, що з ним відбувається», — сказала Оля.

За чутками, Олег Винник перебуває в Німеччині, де проходить лікування чи просто перечікує, поки закінчиться війна. В команді артиста кажуть, що він зараз не може виходити на сцену. Сам Олег ні разу не виходив на зв’язок після торішнього Виликодня.

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