«Прихильники мають право знати»: Оля Полякова розповіла, що відбувається з Олегом Винником

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно випустила перший кліп за останній рік, висловилася про зникнення Олега Винника. Артист вже майже рік не виходить на зв’язок у соцмережах, не бере участі у піблічних заходах, його взагалі немає в Україні.

Оля каже, що спілкувалася з ним ще на початку російського вторгнення, а зараз зовсім не знає, що з ним відбувається.

«Я нічого про нього не знаю, зовсім. Звісно, його прихильники мають право знати, що з ним відбувається… Ми не спілкуємося і спілкувалися тільки на початку повномасштабного вторгнення», — сказала співачка в ефірі «Сніданку з 1+1».

Полякова вважає, що Олегу все ж варто звернутися до шанувальників та пояснити, що з ним відбувається. Дуже багато людей переживають за артиста.

«Його прихильники мають право знати, що відбувається. Для цього не треба багато, можна просто вийти в ефір і сказати: „Люди, я з вами“. Я не можу засуджувати… Він живий взагалі? Ми ж не знаємо, розумієте. Може він не може говорити, а може він може. Я чула, що він хворіє, хто його знає, що з ним відбувається», — сказала Оля.

За чутками, Олег Винник перебуває в Німеччині, де проходить лікування чи просто перечікує, поки закінчиться війна. В команді артиста кажуть, що він зараз не може виходити на сцену. Сам Олег ні разу не виходив на зв’язок після торішнього Виликодня.

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