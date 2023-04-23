Олег Винник може втратити права на свої пісні: у кар'єрі «зниклого» артиста новий поворот

Ділові відносини між співаком Олегом Винником та його продюсером Олександром Горбенком призупинені. Про це розповів сам продюсер, повідомляє Telegram-канал «Музвар».

Горбенко не виключає, що пісні Олега Винника невдовзі співатимуть інші артисти. Продюсер повідомив, що права на пісні артиста належать його компанії, і вже було кілька звернень щодо придбання цих пісень та використання образу артиста. Інших коментарів від продюсера не було.

Ситуація довкола відомого виконавця Олега Винника склалася суперечлива. Після повномасштабного вторгнення артист виїхав до Німеччини. Як повідомляли ЗМІ — на лікування. Артист регулярно допомагав ЗСУ, за що був відзначений подяками від командування. Про це повідомляли люди з найближчого оточення артиста. Мовляв, він не в Україні, але для української армії техніку, амуніцію та інші необхідні речі постачає регулярно.

Від самого ж Олега Винника жодних сигналів не надходило. Кілька днів тому співак з'явився в Інстаграмі, щоб видалити пост за 2022 рік, де він вітав українців із Великоднем. Сьогодні Інстаграм Олега Винника взагалі чистий — видалені всі повідомлення. Про що це може казати? Поки що неясно.

Нещодавно відеоблогер Богдан Беспалов повідомив, що Олег Винник бореться з онкологічним захворюванням та не планує повертатися до України.

Як писали «ФАКТИ», пізніше організатор офіційної фан-групи Олега Винника у Фейсбуці Валерія Барон спростувала цю інформацію, заявивши, що артист в Україну обов'язково повернеться. А медичних документів, які б підтверджували страшний діагноз Олега Винника, ніхто не бачив, тому ніякого онкологічного захворювання у нього немає.

До речі, інформацію Telegram-каналу «Музвар» Валерія Барон не спростувала. Уточнила лише, що вона та інші прихильники завжди будуть віддані улюбленому артисту Олегу Виннику.

Фото Олега Винника із соцмереж

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