Неочікувано: Олега Винника помітили в Києві

Популярного співака Олега Винника, навколо зникнення якого народжується все більше чуток, днями помітили у Києві. Відомий блогер отримав відео, на якому чоловік, дуже схожий на артиста, розмовляє по телефону, поправляє куртку, озирається навколо. Місце схоже на територію біля офісу Винника. Він помітно нервував, а коли помітив, що його знімають, швидко пішов геть.

Кажуть, Винник приїздив до Києва, щоб зустрітися зі своїм продюсером Олександром Горбенком. Напередодні він заявив, що призупиняє співпрацю з Олегом.

«Останнім часом з Олегом не маємо тісних робочих відносин, думаю, це і так всі бачать. Щодо прав на проєкт та музичний матеріал — вони фактично належать моїй компанії. Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька. Але на сьогодні я не коментую ситуацію з цього питання», -прокоментував Олександр Горбенко.

Поведінка Олега Винника останнім часом справді видається дивною. Після загадкового зникнення він мовчав майже рік, а нещодавно з’явився у соцмережах та видалив свої дописи в інстаграмі.

Припинення співпраці з продюсером означає, що артист може втратити свій репертуар.

Керівниця офіційного фан-клубу артиста спростувала чутки про його хворобу та заявила, що він повернеться в Україну.

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram