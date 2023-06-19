«Майте розум і совість»: Анатоліч звернувся до мотоциклістів

Літом на вулиці Києва знову повернулись мотоциклісти. Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч, який емоційно відреагував на ракетний удар окупантів по Кривому Рогу, обурився тим, що їхні водії часто не дотримуються правил дорожнього руху, викликаючи у перехожих страх та злість. Відповідний пост він опублікував в себе у соцмережі.

«Шановні представники мотоспільноти, пишу до вас з усією повагою і любовʼю.

Поважаю вибір кожної людини. Любов до своїх хобі. Тюнінг авто, макраме, мотоцикли, філателія, малювання, йога, читання, тощо. Будь яке захоплення заслуговує на повагу, поки це не починає завдавати іншим. Показати, як ричить твій мотоцикл — це, звичайно, круто, і це нормально сприймається зараз десь на оушен драйв в Маямі, бо в них там не літають дрони і ракети майже щодня. Але в Києві це тупо видавати звуки своїм мотоциклом, викликаючи реакцію переляку у дітей і бабусь, та й навіть у сучасних молодих людей, які знають що це, але нерви ні до чорта, тому реакція не дуже".

За словами шоумена, цими вихідними він в центрі Києва був шокований.

«Все це від кількості неадекватів, які дуже хотіли показати всім оточуючим, як ричить (читай пердить) їх залізна кобила. Майте розум і совість».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Анатолій Анатоліч довів до сліз щемливим відео повернення дітей додому після майже річного перебування за кордоном.

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