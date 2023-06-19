36.82 / 37.35 40.20 / 40.92
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Майте розум і совість»: Анатоліч звернувся до мотоциклістів

19:03 20 червня 2023
Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч

Літом на вулиці Києва знову повернулись мотоциклісти. Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч, який емоційно відреагував на ракетний удар окупантів по Кривому Рогу, обурився тим, що їхні водії часто не дотримуються правил дорожнього руху, викликаючи у перехожих страх та злість. Відповідний пост він опублікував в себе у соцмережі.

«Шановні представники мотоспільноти, пишу до вас з усією повагою і любовʼю.

Поважаю вибір кожної людини. Любов до своїх хобі. Тюнінг авто, макраме, мотоцикли, філателія, малювання, йога, читання, тощо. Будь яке захоплення заслуговує на повагу, поки це не починає завдавати іншим. Показати, як ричить твій мотоцикл — це, звичайно, круто, і це нормально сприймається зараз десь на оушен драйв в Маямі, бо в них там не літають дрони і ракети майже щодня. Але в Києві це тупо видавати звуки своїм мотоциклом, викликаючи реакцію переляку у дітей і бабусь, та й навіть у сучасних молодих людей, які знають що це, але нерви ні до чорта, тому реакція не дуже".

За словами шоумена, цими вихідними він в центрі Києва був шокований.

«Все це від кількості неадекватів, які дуже хотіли показати всім оточуючим, як ричить (читай пердить) їх залізна кобила. Майте розум і совість».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Анатолій Анатоліч довів до сліз щемливим відео повернення дітей додому після майже річного перебування за кордоном.

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королівська родина. Офіційний знімок після хрещення Арчі

Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

малосольні огірки

Неймовірні малосольні огірочки: готові вже за 15 хвилин

Nissan X-Trail 2022

Мали недопрацювання ще при сходженні з конвейера: названо ТОП-3 ненадійних кросоверів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту