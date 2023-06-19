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Названо ТОП-5 бюджетних автомобілів, які дешево обслуговувати після покупки

19:15 19 червня 2023
Ford Focus

Зазвичай бюджетні автомобілі вирізнає саме їх доступність, однак важливим фактором при виборі «друга на колесах» є також невисокі витрати на обслуговування після покупки.

Саме на останній чинник звернули увагу укладачі ТОП-5 бюджетних авто, що його опублікував ресурс Твоя Машина.

Toyota Corolla

Цей компактний седан славиться своєю надійністю та довговічністю. Витрати на запчастини та технічне обслуговування зазвичай є помірними, а самі «розхідники» — широко доступні.

Honda Civic

Цей автомобіль відомий своєю економічністю та здатністю до тривалого функціонування. Він має стійкий до корозії кузов, а також комфортний та місткий салон, розрахований на 5 осіб.

Ford Focus

Компактний автомобіль є популярним вибором для тих, хто шукає саме бюджетний варіант. Витрати на обслуговування цього авто зазвичай відносно низькі, а доступність запчастин не викликає сумнівів.

Hyundai Elantra

Популярний седан від Hyundai відомий своєю доступністю та ефективністю після покупки. А новітня платформа третього покоління в Elantra гарантує маневреність і стабільність, що в поєднанні з економічним двигуном забезпечує оптимальні ходові якості незалежно від напряму руху.

Volkswagen Polo

Цей малий хетчбек від Volkswagen має репутацію напрочуд економічного автомобіля. Він демонструє усі переваги високої тяговитості в поєднанні з низькою витратою пального.

Варто також враховувати, що витрати на обслуговування автомобіля можуть залежати також від регіону проживання власника і стану конкретного автомобіля, проте у цих конкретних авто співвідношення ціна-якість є оптимальною.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» звернули увагу на ТОП-5 авто, які схильні до корозії більше, ніж їхні «сусіди» по трасі.

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