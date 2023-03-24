38.03 / 37.95 40.62 / 41.50
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Машини на всі смаки і гаманці: де українці можуть купити якісні вживані автомобілі

15:31 24 березня 2023
Машина на дорозі

Українці активно завозять старий транспорт з інших країн — щомісяця близько 10 тис. таких автівок. Не зайвим буде мати інформацію й про термін використання такої автівки.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, в яких країнах найвигідніше купувати авто у пристойному стані. Про це пишуть «Факти.Life».

Так, найдорожчий транспорт беруть в ОАЕ — там середній цінник за вживану автівку тримається на рівні $ 31,3 тис. Друге місце за Китаєм — за машину доведеться заплатити в середньому $ 30,4 тис. Трійку лідерів замикає Угорщина — там транспорт з пробігом можна взяти за $ 14,6 тис.

Якщо дивитися на бюджетні варіанти, то найнижчий цінник на старі авто у Фінляндії — $ 2,9 тис. Друге місце — Латвія з цінником у $ 3,1 тис. Трійку лідерів замикає Естонія з цінником у $ 3,2 тис.

Українці найчастіше беруть транспорт із цінником від менше ніж $ 1 тис. до $ 5 тис. Утім, на статистику також впливає і транспорт, який купували волонтери та благодійні організації для потреби ЗСУ — тут про комфорт і дорожнечу не йдеться.

Раніше експерти називали марки автомобілів, які краще не купувати на вторинному ринку — вони можуть швидко зламатися.

Фото Pixabay

227

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Названо чотири організації, від яких українці можуть отримати до 7 тис. грн допомоги: куди звертатись

Туалет

Три таблетки аспірину — і унітаз як новий: корисний лайфхак для господарок

техогляд

Загрожує штраф в 17 тисяч грн: які авто в Україні мають обов’язково пройти техогляд

Розсада капусти

Через тиждень стеблинка розсади стане товщою за палець: названо суперпідживлення для томатів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту