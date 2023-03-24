Машини на всі смаки і гаманці: де українці можуть купити якісні вживані автомобілі

Українці активно завозять старий транспорт з інших країн — щомісяця близько 10 тис. таких автівок. Не зайвим буде мати інформацію й про термін використання такої автівки.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, в яких країнах найвигідніше купувати авто у пристойному стані. Про це пишуть «Факти.Life».

Так, найдорожчий транспорт беруть в ОАЕ — там середній цінник за вживану автівку тримається на рівні $ 31,3 тис. Друге місце за Китаєм — за машину доведеться заплатити в середньому $ 30,4 тис. Трійку лідерів замикає Угорщина — там транспорт з пробігом можна взяти за $ 14,6 тис.

Якщо дивитися на бюджетні варіанти, то найнижчий цінник на старі авто у Фінляндії — $ 2,9 тис. Друге місце — Латвія з цінником у $ 3,1 тис. Трійку лідерів замикає Естонія з цінником у $ 3,2 тис.

Українці найчастіше беруть транспорт із цінником від менше ніж $ 1 тис. до $ 5 тис. Утім, на статистику також впливає і транспорт, який купували волонтери та благодійні організації для потреби ЗСУ — тут про комфорт і дорожнечу не йдеться.

Раніше експерти називали марки автомобілів, які краще не купувати на вторинному ринку — вони можуть швидко зламатися.

Фото Pixabay

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