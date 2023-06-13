Краще не купувати: «антирейтинг» з ТОП-5 авто, які схильні до корозії

Вибираючи собі автомобіль, майбутні власники перше за все звертають увагу на зовнішній вигляд машини. Якщо візуально машина сподобалась, потім вже вивчають її характеристики та здатність довго служити без ремонтів.

При цьому слід звернути увагу на піддатливість кузова до корозії, яка може з’явитись в неочікуваному місці та почати тихо знищувати автомобіль.

Як відомо, сприйнятливість до корозії може залежати від умов використання машини, її обслуговування, клімату тощо.

Сайт «Новини про колісну технік» надає перелік авто, які найбільш чутливі до корозії.

Alfa Romeo Giulietta. Деякі моделі Alfa Romeo Giulietta мають проблеми з корозією, особливо на кузові та під ним.

Fiat 500. Відомо, що деякі моделі Fiat 500 мають проблеми з корозією, особливо на крилах, дверях і кузові.

Land Rover Discovery Sport. Водії Land Rover Discovery Sport повідомили про проблеми з корозією, особливо в задній частині автомобіля.

Jeep Wrangler дуже популярні серед власників позашляховиків, але деякі моделі мають проблеми з корозією рам та інших металевих частин.

Nissan Pathfinder. Деякі власники Nissan Pathfinder скаржилися на проблеми з корозією кузова, наприклад, задніх дверей і бамперів.

Експерти зазначають, що багато машин мають захисне покриття або антикорозійну обробку для зменшення ризику виникнення іржі. Однак регулярне технічне обслуговування та, наприклад, миття та обробка автомобіля, може допомогти зберегти його зовнішній вигляд і захистити від корозії.

«ФАКТИ» писали про те, які японські машини найбільше цінують за надійність, практичність та довговічність.

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