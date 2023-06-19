Завищили ціни та розікрали бюджет: будівникам Подільського мосту у Києві оголосили підозру

Поліція Києва здійснює досудове розслідування за фактами мільйонних збитків держбюджету на будівництві Подільського мосту у столиці. Наразі чотирьом учасникам злочинної схеми оголошено про підозру, повідомили столичні правоохоронці.

Серед підозрюваних — директор комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», директор та голова наглядової ради генпідрядної організації, а також керівник приватного підприємства.

Фігуранти необґрунтовано завищили обсяги витрат на виконану роботу, зокрема на оренду будівельної техніки, тим самим вчинивши розтрату майна в особливо великих розмірах (попередньо мова йде про суму у 104 млн гривень).

В рамках досудового розслідування за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України слідчі Подільського районного відділу поліції встановили, що схему розкрадання бюджетних коштів було організовано під час будівництва мостового переходу від дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Так, директор комунального підприємства «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», генпідрядник та директор субпідрядної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, під час складання актів виконаних будівельних робіт суттєво завищили обсяги витрат на проведену роботу. Зокрема, у службову документацію підозрювані вносили недостовірні відомості щодо оренди залученої до будівництва техніки, а саме: дизельні компресори, крани, бурові насоси, бурова установка тощо.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури чотирьом фігурантам оголошено про підозру. За клопотанням слідчого, на рахунки всіх підприємств причетних до розтрати бюджетних коштів накладено арешти. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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