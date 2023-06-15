Вимагали хабарі через месенджери: в КМДА викрили «екологів"-корупціонерів

Слідчі Національної поліції завершили досудове розслідування за фактами систематичного хабарництва з боку ще однієї посадової особи Києва — мова про чиновників КМДА та очільників підконтрольних їй приватних підприємств.

Кримінальне провадження було розпочато за фактами хабарництва з боку посадовців Управління екології та природних ресурсів КМДА та підконтрольних їм приватних підприємств, констатували правоохоронці.

Як виявилося, зловмисники вимагали хабарі за видачу їм дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та інших дозвільних документів у сфері охорони навколишнього природного середовища, хоча за законодавством це робиться безкоштовно. Однак зловмисники навмисно створювали такі умови, в яких безплатно отримати такі дозволи було неможливо.

Для реалізації свого злочинного умислу посадові особи розробили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди за допомогою месенджера. Ролі кожного учасника схеми були чітко розподілені, з використанням псевдонімів та інших методів конспірації.

Скріншот листування у месенджері

«Тарифна сітка» отримання неправомірної вигоди також була визначена заздалегідь і залежала від кількості джерел викидів забруднюючих речовин.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох фігурантів: посадовиці КМДА і двох спільників із підконтрольних приватних підприємств.

Відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку червня Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук депутата Київради Владислава Трубіцина, обраного від «Слуги народу», якого піймали на хабарі у сумі 1,39 млн гривень.

Фото npu.gov.ua/

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