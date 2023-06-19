Де і коли дивитися онлайн Україна U21 — Хорватія U21: розклад трансляцій та прогноз на матч Євро-2023

У середу, 21 червня, молодіжна збірна України, яка обіграла команду Кувейту (2:0) та зіграла внічию з Ірландією U21 (2:2), проведе перший матч у рамках фінального турніру Євро-2023 (U21). Підопічні Руслана Ротаня зіграють у Бухаресті на «Джулешті Стедіум» із командою Хорватії.

Для української «молодіжки» це буде третя континентальна першість за часи своєї незалежності. У попередніх двох випадках «жовто-сині» виступили з діаметрально протилежними результатами — у 2006-му стали віцечемпіонами, поступившись у фіналі Нідерландам, а в 2011-му посіли останнє місце у групі.

Щодо хорватів, то вони раніше чотири рази брали участь у фінальних турнірах молодіжних Євро. Тричі — у 2000-му, 2004-му та 2019-му — «клітчасті» посідали останнє місце в групі, а в 2021-му вийшли до чвертьфіналу, де у додатковий час поступилися Іспанії (1:2).

У попередні роки Україна та Хорватія провели на молодіжному рівні чотири матчі, і перевага на боці «жовто-синіх» — дві перемоги, а також по одній нічиїй та поразці.

Цього разу букмекери в майбутньому поєдинку бачать фаворитом суперників підопічних Руслана Ротаня. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» пропонують поставити на перемогу Хорватії з коефіцієнтом 2,36, на нічию — 3,50, на успіх наших хлопців — 3,40.

У прямій трансляції матч Україна U21 — Хорватія U21 (початок — о 19:00 за київським часом) покажуть у нашій країні регіональні канали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Рівне», «Суспільне Львів» тощо), також прямий ефір буде доступний на сайті «Суспільне Спорт».

Чемпіонат Європи-2023 (U21). Груповий етап. 1-й тур

21 червня (середа)

Україна U21 — Хорватія U21 19:00 регіональні канали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Рівне», «Суспільне Львів» тощо), сайт «Суспільне Спорт»

Додамо, що в іншому матчі групи В, де виступає збірна України, зіграють між собою Іспанія та Румунія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна, програючи — 0:2, вирвала перемогу на полі Північної Македонії у відборі на Євро-2024.

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