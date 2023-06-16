У п'ятницю, 16 червня, збірна України з футболу, яка зіграла внічию у спарингу з Німеччиною (3:3), провела перший офіційний поєдинок під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. На стадіоні «Тоше Проєскі» у Скоп'є «жовто-сині» зіграли з командою Північної Македонії, яку здолали на Євро-2020.

Кваліфікація Євро-2024. Група С. 3-й тур

Північна Македонія — Україна — 2:3

Україна: Трубін, Тимчик (Конопля, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Малиновський, 66), Циганков (Зубков, 90+2), Мудрик (Сидорчук, 90, Довбик (Ванат, 46)).

Голи: Барді (31, з пенальті), Ельмас (39) — Забарний (62), Конопля (67), Циганков (83).

На 73-й хвилині вилучено Мусліу (Північна Македонія).

Якщо українська команда (ще під керівництвом Руслана Ротаня) програла на старті відбору команді Англії (0:2), то македонці розпочали кваліфікацію домашньою перемогою над Мальтою (2:1), хоча в тій зустрічі втратили через червону картку свого головного тренера Благою Мілевські. За грою проти парубків Реброва 49-річний фахівець, відбуваючи дискваліфікацію, спостерігав з трибуни.

Тренерський штаб «жовто-синіх» довірив місце в «основі» тим самим футболістам, що й минулого понеділка у Бремені. І прогадав. Перший тайм збірна України провалила. Повністю. Беззубість в атаці (жодного удару в площину за 45 хвилин!) і два пропущені м'ячі (від півзахисника «Галатасарая» Барді з пенальті та чемпіона Італії у складі «Наполі» Ельмаса після дальнього удару). А могло бути й зовсім 0:3, але наприкінці 45-хвилинки Трубіна врятувала поперечина. Словом, тихий жах…

1:0 Барді (31-а хв., з пенальті)

2:0 Ельмас (39-а хв.)

У перерві Ребров посадив на лаву запасних Тимчика та найкращого бомбардира УПЛ Довбика, надавши шанс Коноплі і Ванату. І за справу взялися… захисники. На 62-й хвилині Україна один м'яч відіграла, коли після подачі кутового Забарний підрізав головою м'яч у сітку, а на 67-й Конопля вгатив м'яч у ворота македонців ударом від лінії штрафного майданчика.

2:1 Забарний (62-а хв.)

2:2 Коноплі (67-а хв.)

А на 73-й хвилині Ванат заробив другу у матчі жовту картку для Мусліу, і господарі поля залишились у меншості. І Україна з Божою допомогою скористалася своїм шансом. На 83-й хвилині після пасу-цукерки від Мудрика Циганков головою спрямував м'яч у сітку воріт господарів та приніс команді Реброва «валідольну» перемогу. Три очки, кажуть, не пахнуть. За характер, хлопці, дякуємо. Але перший тайм у виконанні збірної України в Скоп'є дітям перед сном показувати не можна…

2:3 Циганков (83-я хв.)

Ще в одному матчі у групі С Англія на виїзді розгромила Мальту — 4:0 (Атап, 8, у свої ворота, Александер-Арнольд, 28, Кейн, 30, Вілсон, 82).

Становище команд: 1. Англія — 9 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (2); 3. Італія — 3 (2); 4. Північна Македонія — 3 (2); 5. Мальта — 0 (3).

У 4-му турі відбору у квартеті С 19 червня зіграють: Україна — Мальта та Англія — Північна Македонія (Італія пропускає червневі поєдинки через участь у фіналі чотирьох Ліги націй).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України оголосила заявку на фінальний турнір Євро-2023 та зіграла внічию з Ірландією.

Фото УАФ

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