Фінансова допомога постраждалим від підриву Каховської ГЕС: хто, де і як зможе отримати виплати

Українці, які постраждали внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, можуть отримати від держави одноразову матеріальну допомогу.

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, йдеться про мешканців підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей — вони отримають по 5 тис. грн за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Постраждалими визнаються ті особи, які на момент виникнення надзвичайної ситуації:

Проживали/були зареєстровані/задекларовані у населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей. Перелік населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень разом із переліком вулиць та адрес (за можливістю) затверджується Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями

Перемістилися після 6 червня 2023 року з тимчасово окупованих російською федерацією територій Миколаївської та Херсонської областей, які розташовані в районах підтоплень зазначених регіонів.

Для того, щоб отримати допомогу, постраждалим потрібно подати в органи соцзахисту відповідну заяву до 31 серпня поточного року включно та документи:

документ, що посвідчує особу, або єДокумент,

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків,

для дітей — свідоцтво про народження дитини або е-свідоцтво про народження. Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.

В міністерстві зазначили, що заяву про надання матеріальної грошової допомоги особі, яка визнана судом недієздатною, може подавати її законний представник або уповноважена особа органу опіки та піклування.

У випадку, якщо документи були втрачені, людина може пред'явити їхні скан- чи фотокопії, також використовуються відомості з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних інформаційних ресурсів.

Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їхнього зняття через платіжні термінали.

«Звертаємо увагу, що призначення одноразової виплати не здійснюватиметься тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як ВПО і отримують щомісячну грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб від держави», — попередили у Мінсоцполітики.

Стосовно пошкодженого майна громадян, то власники матимуть право на отримання компенсації від держави в рамках механізму «є-Відновлення». Подати заявку можна через «Дію», кошти надходитимуть на спеціальну картку, яку потрібно відкрити в одному з банків-партнерів.

Фото зі сторінки Херсонської ОВА у соцмережах

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