Українці в двох областях отримають по 11600 грн від Кабміну та ООН: Верещук уточнила, хто може розраховувати на гроші

Постраждалі через підрив Каховської ГЕС українці отримають виплати у розмірі 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції ООН та 5 тисяч гривень від уряду.

Про це повідомила у Telegram віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук.



«Від початку повномасштабної війни ми працюємо на напрямку гуманітарного реагування. З практичного досвіду знаю, що після евакуації головне — це швидка грошова допомога», — написала Верещук.

Вона зазначила, що після підриву росіянами Каховської ГЕС минулого тижня, уряд і міжнародні партнери оперативно домовились про перше «грошове» реагування на потреби постраждалих від підтоплення.

«Отже, приблизно 112 тисяч мешканців Херсонської та Миколаївської областей отримають одноразову грошову виплату в розмірі 11 600 грн: 5000 — від уряду та 6600 — від Міжнародної організації з міграції ООН», — повідомила віцепрем'єр-міністр.

За словами Верещук, наразі опрацьовуються списки постраждалих. Виплати почнуться наступного тижня.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що виплати постраждалим через підрив Каховської ГЕС планують запустити протягом тижня. Він зазначив, що уряд, крім компенсацій за пошкоджене майно, також запускає програму одноразової допомоги постраждалим з підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей.

На це виділили 560 млн гривень. Постраждалі отримають по 5 тисяч гривень.

Шмигаль також додав, що Кабмін проводить перемовини з міжнародними гуманітарними організаціями для виплати допомоги постраждалим.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Наразі вода у затоплених районах спадає. Вчора рівень води у Херсонській області опустився нижче двох метрів. Проте у регіоні все ще залишаються затопленими 1919 будинків.

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