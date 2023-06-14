Для отримання грошей на ремонт пошкодженого житла потрібно відкрити картку «єВідновлення»: як це зробити

Українці, житло яких було пошкоджено під час війни, можуть отримати державну допомогу на його відновлення.

У Міністерстві цифрової інформації докладно пояснили, як скористатися програмою «єВідновлення» та відкрити спеціальну картку, щоб отримати кошти на ремонт пошкодженого житла

Перший крок — повідомити про пошкодження нерухомості у «Дії. Далі потрібно подати заяву на допомогу та відкрити спеціальну картку «єВідновлення», на яку нараховуватимуть кошти для ремонту.

Для того, щоб відкрити картку, потрібно:

Вибрати один банк із переліку: «ПриватБанк», monobank, «ПУМБ», «Абанк», Sense Bank, «Райффайзен Банк», sportbank, izibank;

Завантажити застосунок банку та відкрити спеціальну картку «єВідновлення».

Грошима, які надійдуть на картку, можна розраховуватися лише за будівельні матеріали чи послуги бізнес-партнерів програми «єВідновлення». Їх не можна переказувати на інші рахунки, знімати готівку, оплачувати за реквізитами та поповнювати картку.

«Після того, як отримаєте кошти на ремонт житла, маєте витратити їх протягом 12 місяців. Інакше гроші повернуться до державного бюджету», — попередили у міністерстві.

Цією програмою також можуть скористатися й українці, житло яких було пошкоджено у результаті підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Адже у відповідному законі передбачено, що знищення чи пошкодження майна може бути не тільки в результаті обстрілів, а й через інші дії російських агресорів.

Фото Мінцифри

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