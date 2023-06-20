Рятуйте врожай терміново: чотири причини, з яких обсипаються квіти томатів

Помідори є однією з найбільш популярних культур на городах українців. Часто буває так, що цвіт на помідорах опадає. Першою причиною цього можуть бути добрива, пише prostoway.com.

Можливо, було додано забагато азотних добрив. Їх треба вносити обережно, тому що надлишок таких речовин негативно впливає на розвиток рослини. Саме від надлишку азоту помідор може скидати квіти.

Друга ж причина — нестача підживлення. Якщо бракує корисних речовин, цвіт на помідорах може сохнути й опадати. Слід дотримуватися правил підживлення.

Якщо помідорам не вистачає світла, то зав’язь на томатах формується, а потім опадає. Для повноцінного розвитку усім рослинам важливе світло. Треба висаджувати рослини в теплиці так, щоб вистачало освітлення.

Також причина може бути в поливі. У період цвітіння помідорів треба дотримуватися правил. При надлишку вологи помідори скидають цвіт. Тому контролюйте вологість ґрунту, щоб він не пересихав й був не надто вологим.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можна добре підживити помідори.

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