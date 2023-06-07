Потужне підживлення на основі молока: обов’язково дайте його помідорам, огіркам та перцю — буде величезний врожай (відео)

Автори YouTube-каналу «Поради біолога» зібрали безліч перевірених рецептів для підживлення розсади овочів.

Одна з них — на основі молока — універсальна. Вона гарантує сильні кущі, відмінну зав'язь — і в результаті багатий врожай томатів, огірків, перцю.

Готується добриво для овочів просто. Одну таблетку аспірину, ложку сухих дріжджів та склянку молока залити двома літрами води. Вміст збити блендером та настояти 12 годин.

Потім процідити розчин, додати ще літр води. Вийшло три літри підгодівлі.

Щоб поливати рослини, склянку підживлення потрібно розвести у 5 літрах води. Підживлення вносити під корінь.

Раніше ми розповідали ще про один перевірений рецепт підгодівлі для розсади.

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