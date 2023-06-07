36.79 / 37.30 39.60 / 40.33
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Потужне підживлення на основі молока: обов’язково дайте його помідорам, огіркам та перцю — буде величезний врожай (відео)

19:55 7 червня 2023
врожай

Автори YouTube-каналу «Поради біолога» зібрали безліч перевірених рецептів для підживлення розсади овочів.

Одна з них — на основі молока — універсальна. Вона гарантує сильні кущі, відмінну зав'язь — і в результаті багатий врожай томатів, огірків, перцю.

Готується добриво для овочів просто. Одну таблетку аспірину, ложку сухих дріжджів та склянку молока залити двома літрами води. Вміст збити блендером та настояти 12 годин.

Потім процідити розчин, додати ще літр води. Вийшло три літри підгодівлі.

Щоб поливати рослини, склянку підживлення потрібно розвести у 5 літрах води. Підживлення вносити під корінь.

Раніше ми розповідали ще про один перевірений рецепт підгодівлі для розсади.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Овочі на грядці

Полийте цим чудо-розчином сходи огірків: врожай точно збільшиться в 10 раз — неймовірно, але підживлення діє (відео)

мавпа

Тільцям — фінансові надходження, Ракам — реалізація ідей, Козорогам — кар’єрний зліт: гороскоп на 7 червня, день Бабуїнихи-Автолихачки

Листя огірків ніколи не пожовкне і не засохне після медового підживлення: рецепт

Листя огірків ніколи не пожовкне і не засохне після медового підживлення: рецепт

авто

Краще з ними не зв’язуватись: названо ТОП-3 автомобілі, які найчастіше намагаються продати власники

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту