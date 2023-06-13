Побризкайте цим цілющим відваром огірки і помідори: не встигатимете збирати урожай (відео)

Досвідчені городники часто підживлюють розсаду овочевих культур, що забезпечує збільшений врожай влітку.

Особливо це стосується посадок огірків і помідорів.

Нові поради колегам дають автори популярного YouTube-каналу «Поради біолога».

Для приготування підживлення за їхнім рецептом візьміть 3 ложки бурого рису, шкірку одного апельсина (або мандарина), долийте 2 літри води. Суміш треба настояти протягом 12 годин, а потім перебити у блендері.

Настій проціджують і додають ще 1 літр води.

Використовують отримане підживлення у розчиненому вигляді (1 склянка на 5 літрів води), обприскуючи рослини по листу, або ж поливаючи під корінь.

Нагадаємо, що для підживлення овочевих культур можна використовувати і звичайний бур'ян, наприклад кропиву.

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