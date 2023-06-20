Пара, фен, вішак: п'ять способів розгладити одяг без праски

Є кілька способів прасування речей, наприклад, коли немає світла або праска зламалася.

Як пише UaVestnik, є п`ять таких методів.

По-перше, речі можна повісити у ванній кімнаті після того, як ви прийняли гарячий душ. У помешканні буде волого через концентрацію пари, яка розм’якшить волокна тканини і дозволит розгладити одяг руками. Також речі можна просто залишити висіти, аби вони вирівнялися.

По-друге, можна скористатися феном — його радять вмикат на середній чи низькій температурі, тримаючи на відстані близько 15 см від речі. Потік теплого повітря треба направляти на місця, де з`явилися складки, та поступово їх розгладжувати.

По-третє, можна використати паровий прасувальний пістолет, який створює високотемпературну пару. Для того, аби розгладити тканину, потрібно лишше провести ним по її поверхні.

По-четверте, одяг можна повісити на сушарку для білизни у режим гарячого повітря — воно пом’якшить тканину, після чого речі можна повісити на вішаки.

По-п`яте, можна використаи звичайні вішаки та важкі предмети. Втім, це більше підійде для міцних тканин. Речі розміщують на вішаках, а знизу підвішують, наприклад, гантелю.

До речі, фольга, яку зазвичай використовуют для запікання або зберігання їжі, допоможе пришвидшити прасування, а також сприятиме тому, що складки прибиратимуться одразу з обох боків. Для цього її поміщають під чохол дошки для прасування.

Фото Pixabay

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