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Підкладіть фольгу під чохол гладилки: час прасування зменшиться в рази (відео)

10:15 9 лютого 2023
Прасування одягу

Під час тотального дефіциту енергопотужностей в Україні господарки активно опановують нові навички — вчаться готувати швидко, намагаються максимально ефективно використовувати пральну машину, і не тільки.

Тепер же з'явився і новий тренд у прасуванні, який скорочує сам процес.

Допоможе звичайна харчова фольга, яку зазвичай використовують при запіканні або зберіганні їжі. Оскільки цей матеріал володіє хорошою теплопровідністю і непроникністю, тепло від нагрітої праски буде впливати на верхній шар тканини. А потім, відбиваючись від блискучої поверхні, одночасно почне розпрямляти і нижній шар одягу.

Тож завдяки фользі, при обробці однієї поверхні тканини, вироби будуть розгладжуватися одночасно з двох сторін.

Вкладати фольгу слід під чохол дошки для прасування.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як можна попрасувати одяг, якщо немає світла.

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