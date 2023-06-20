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Шоу-бізнес

На сцену після 12 років мовчання повертається легендарний український гурт

21:23 20 червня 2023
Мертвий півень

Після багаторічної перерви на сцену повертається легендарна українська група «Мертвий півень», засновник якої помер на початку року. Вона дасть декілька концертів у рідному Львові. «Мертвий півень» відомий піснями на вірші українських поетів: Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олега Лишеги, Юрка Позаяка. Серед їхніх хітів: «Ми помрем не в Парижі», «Б'ютіфул Карпати», «Ми так жили, немов співали джаз…». Пік популярності рок-гурту прийшовся на початок 90-х років.

Гурт розпався дванадцять років тому. З життя пішли його засновник Любко Футорський та співзасновник і вокаліст Місько Барбара. Музиканти вирішили зібратись, щоб віддати данину старому та творити нове. Відомо, що на сцену вийдуть музиканти із «золотого» складу: Олег «Джон» Сук (бас), Роман Чайка (гітара), Юрій Чопик (акустична гітара), Олесь Слободян (барабани) та Ярина Якуб'як (вокал), яка вже давно живе в Америці.

На сцену вийдуть музиканти із «золотого» складу гурту

— Ми точно знаємо, що хочемо показати, — сказав напередодні концерту Роман Чайка. — Ми знаємо, що це буде по-дорослому. Я сподіваюся, що це буде аудіотеатральне, аудіовізуальне дійство. Попри війну, з Філадельфії літак полетить, і Ярина Якуб’як обіцяє перед концертом на пару репетицій ще встигнути. Може, і Ромко Рось заспіває щось, наприклад їхню з Міськом «Коли ти смієшся», щоб це було оригінальним виконанням.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Казахстані скасували концерт путініста Лепса.

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