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Шоу-бізнес

Розплата за «леопарди»: в Казахстані скасували концерт путініста Лепса

21:45 19 червня 2023
Григорій Лепс

Концерт прихильника путіна Григорія Лепса, через якого скасували раніше фестиваль в Узбекистані, не відбудеться у Казахстані. Після скандальної заяви його та Баскова про винагороду у мільйон рублів для терористів за підбитий танк «Леопард» організатори виступу відмовили артисту надавати майданчик. Про це пише видання «КазТаг».

«Компанія, яка надала свій концертний майданчик для організації виступу Григорія Лепса, вирішила розірвати договір з організаторами концерту в односторонньому порядку», — йдеться в повідомленні.

Причиною стало невдоволення жителів Казахстану. Вони висловили своє невдоволення тим, щоб артист, який підтримує вбивства українців, заробляв гроші в Казахстані, тим самим фінансуючи криваву війну та ті жахіття, які творить російська армія на українській землі.

Реакція команди Лепса не забарилася і виявилася цілком очікуваною. Представник артиста пообіцяв ніколи більше не планувати виступи в «недружніх країнах».

«Позиція Григорія Вікторовича була, є і буде незмінною. Ми підтримуємо нашу країну, хоч би що відбувалося в різних країнах, хоч би що говорили. Скасували і скасували, хр*н із ними. Нічого страшного. Обійдемося без Казахстану. Нічого не сталося, просто чергова заява, і в Казахстані з глузду з'їхали люди. Ну заради Бога», — заявив директор Лепса.

Своєю чергою українська співачка Оля Полякова пообіцяла кожному, хто плюне в обличчя чи дасть копняка Лепсу і Баскову, перерахувати тисячу доларів.

Нагадаємо, раніше Григорій Лепс побував на тимчасово окупованому Донецьку, а також відвідав терористів у госпіталі.

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