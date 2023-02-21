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Суспільство та люди

Помер засновник відомого українського рок-гурту «Мертвий півень» Любомир Футорський

10:25 21 лютого 2023
Любомир Футорський

У понеділок, 20 лютого, помер видатний український музикант Любомир Футорський, який був засновником та вокалістом рок-гурту «Мертвій Півень».

Йому було 50 років. Про це повідомив музикант Тарас Чубай.

«Найкращі пісні „Мертвого Півня“ написав Любко Футор. Світла Пам'ять і Царство Небесне», — написав Чубай.

Любомир Футорський народився 16 листопада 1972 року у Львові. Він навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Саме у ЛНУ і народився гурт «Мертвій Півень».

Майбутні учасники гурту, які теж навчалися в університеті, розпочинали музичну діяльність в університетському хорі «Черемош».

«Мертвий Півень» був одним з найпопулярніших рок-колективів у 1990-х, але у 2011 році припинив своє існування.

Восени 2021 року помер співзасновник та вокаліст гурту Місько Барбара. Барбара та Футорський були двоюрідними братами.


Нагадаємо, 5 лютого раптово помер відомий львівський гід та краєзнавець Петро Радковець. Йому було 60 років.

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