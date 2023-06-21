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«Моя кохана»: Ахтем Сеітаблаєв розсекретив ім’я своєї дівчини

19:43 21 червня 2023
Ахтем Сеітаблаєв з дівчиною Мар'яною

Відомий режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, який з перших днів великої війни захищає Україну, вперше вийшов «у світ» зі своєю новою дівчиною. Це відбулося під час допрем’єрного показу документальної стрічки відомого журналіста Акіма Галімова «Рашизм. Історія хвороби» (1+1 Україна). Майже півторагодинний фільм «Рашизм» детально аналізує образ середньостатистичного громадянина рф через призму історичних фактів та подій, які зрештою виростили у них ненависть до усього світу.

Ахтем прийшов на прем’єру, міцно тримаючи за руку струнку блондинку.

— Моя кохана Мар’яна, — представив дівчину режисер і зайняв місця у кінозалі поруч з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченко.

Нагадаємо, у 2021 році Сеітаблаєв розійшовся зі своєю другою дружиною, продюсеркою Іванною Дюдюрою. Від шлюбу у нього залишилась донька. Старша донька від першого шлюбу режисера вже зробила Ахтема дідусем.

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