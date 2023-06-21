Зробіть так, і томати одразу почнуть рясно плодоносити: терміново формуємо кущ для великого врожаю (відео)

Зазвичай високорослі томати утворюють багато бічних пагонів, яких досвідчені городники радять позбавлятися заради отримання рясного врожаю. Адже після цієї процедури всі поживні речовини надходять до основного стовбуру, що прискорює зростання рослини.

Забирати «зайві» пагони варто у суху погоду, обриваючи їх вручну або обрізаючи гострим ножем.

Формувати високорослий томат краще на 2−3 пагони, не чекаючи, поки зайві не стануть надто міцними. Однак акуратно зрізані великі пагони можна вкоренити та отримати ще один повноцінний кущ, радять автори каналу Генеральський сад.

Вкорінювати великі пагони можна у воді. Для цього зрізаємо нижнє листя пагонів і ставимо його у воду (500 мл) з додаванням таблетки активованого вугілля.

Ємність із живцями ставимо на світле сонячне місце.

Коли через 5−7 днів у живців з'явиться коріння, висаджуємо їх на грядці.

Нагадаємо, раніше городники розповіли, як захистити розсаду огірків від шкідників за допомогою натуральних засобів.

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