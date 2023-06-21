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Негайно дайте огіркам соду і дігтярне мило: будете збирати урожай до осені відрами (відео)

12:05 21 червня 2023
Врожай огірків

Звичайна харчова сода дуже допомагає не лише у прибиранні оселі, але й у боротьбі зі шкідниками на присадибній ділянці. Так, для боротьби з гусінью 5 ст.л. соди розбавляють у 10 л води та обприскують рослини. Якщо у вас на городі завелися слимаки або равлики, то краще суху соду розсипати по листю.

Проте цього разу автор популярного каналу Поради біолога вирішив посилити ефект соди, додавши до розчину ще й стружку дігтярного мила — так сода затримається на листі довше.

Для приготування корисного розчину для поливу огірків за його рецептом візьміть ложку соди, залийте 2 літрами води і збийте в блендері. Потім додайте до розчину ще літр холодної води.

Натріть 50 грамів дігтярного мила і розчиніть у воді з содою.

Отриману суміш перелийте у пульверизатор і обприскуйте зовнішню і внутрішню сторони листя рослин один раз на 45 днів.

Нагадаємо, раніше на цьому ж каналі розповіли, як підживлювати огірки молочним розчином з додаванням йоду.

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