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Суспільство та люди

Випали з системи: в Україні будуть бронювати від мобілізації «айтівців»

18:19 21 червня 2023
люди

В України розглядають можливість бронювання від мобілізації ФОП та фахівців ІТ-галузі.

Про це заявив директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергій Сметанко під час IT Ukraine Legal Conference.

«Кожна галузь — унікальна, але ІТ-галузь — одна з найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є й гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали з системи», — розповів він.

Сметанко зазначив, що у законі чітко написано, що можуть бронюватися лише фахівці підприємств, установ та організацій.

«Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні», — зазначив директор департаменту.

Як відомо, під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають чоловіки віком 18−60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Нагадаємо, гіг-контракт — це цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов'язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента «Дія Сіті» як замовника.

Як повідомляли «ФАКТИ», на порталі цифрових послуг «Дія» з'явився сервіс закриття ФОПів онлайн.

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