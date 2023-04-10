Бронь від мобілізації військовозобов’язаним можуть анулювати: названо причини

Бронювання працівників — це тимчасова відстрочка від призову чоловіків, які працюють у певних компаніях та органах держвлади, що згідно закону можуть застосувати його до своїх військовозобов’язаних співробітників.

Про це пише OBOZREVATEL.

Які компанії можуть бронювати працівників?

31 січня 2023 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Згідно цього документа, бронюванню під час дії воєнного стану підлягають військовозобов'язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах;

в органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Деякі військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Кількість тих, хто підлягає бронюванню, повинна становити 50% кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. Але в разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати вказані 50%.

Що таке мобілізаційні замовлення для компаній?

Фактично це поставлені міністерствами, місцевими державними адміністраціями та іншими держорганами вимоги щодо виробництва необхідної для ЗСУ, інших військових формувань, населення продукції у певному обсязі. Для виконання таких завдань укладаються відповідні договори (контракти) між компаніями й органами, що ставлять ці завдання.

Так, для успішного бронювання працівників компанії потрібно не лише підтвердити те, що вона забезпечує задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань або населення, а й те, що вона є виконавцем мобілізаційних замовлень. Це значно звужує коло фірм, які можуть скористатися бронюванням.

У яких випадках бронь анулюється?

Згідно постанови КМУ, надана відстрочка (бронь) від мобілізації підлягає анулюванню у разі:

закінчення строку її дії;

завершення виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг підприємством, установою, організацією для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

У всіх випадках анулювання відстрочки від призову, окрім закінчення строку її дії, Мінекономіки ухвалює про це рішення в одноденний строк на підставі відповідного подання органу державної влади, який подавав міністерству пропозицію щодо бронювання військовозобов’язаного.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пояснили, що робити заброньованим працівникам, яким все ж вручили повістку.

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