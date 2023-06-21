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Суспільство та люди

Повністю автоматична: «Дія» запустила послугу по закриттю ФОП

15:45 21 червня 2023
Портал цифрових послуг

На порталі цифрових послуг «Дія», де зокрема реєструються на отримання компенсацій мешканці Херсонщини, з'явилася нова послуга із закриття ФОПів онлайн. Про це поінформували на порталі.

Послуга повністю автоматична, тобто будь-який людський фактор виключений.

Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки.

Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява надходить в опрацювання.

Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія.

Нагадаємо, раніше в «Дії» запустили також новий порядок реєстрації безробітних і спрощеного отримання субсидії для оплати послуг ЖКГ.

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