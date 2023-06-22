Потужний вибух у історичному центрі Парижа: багато постраждалих (фото, відео)

У Франції, громадськість якої була нещодавно шокована нападом чоловіка з ножем на групу дітей, сталася нова НП — 21 червня потужний вибух пролунав в історичному центрі Парижа.

На вулиці Сен-Жак у Латинському кварталі обрушився фасад одного з будинків. Почалася сильна пожежа, яка дуже швидко перекинулася на кілька сусідніх будівель. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в одному з них розташована Американська академія моди.

Фото spleshnews

До місця події негайно були направлені не лише пожежні бригади, а й поліція та бригади швидкої допомоги. Центр французької столиці оточили.

НП сталася зовсім поруч із Люксембурзьким садом та Сорбонною. У приборкуванні полом`я брали участь понад 200 людей.

Фото spleshnews

Згодом міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін заявив, що це був вибух побутового газу. Він попросив парижан та гостей міста тимчасово утриматися від відвідування V округу.

Згідно з офіційними даними, постраждали не менше 16 осіб, семеро з них перебувають у критичному стані.

У соцмережах з'явилися фотографії та відео величезного стовпа диму, що було видно з різних районів Парижа. Очевидці називають те, що відбувається, одним словом — хаос.

Нагадаємо, що в ніч на 22 червня потужний вибух пролунав і в Києві — за попередніми даними, йдеться також про вибух газу. Відомо про двох загиблих.

Фото spleshnews

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