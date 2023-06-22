Десять квартир повністю або частково зруйновано внаслідок вибуху в київській багатоповерхівці: є жертви (фото, відео)

У ніч проти четверга, 22 червня, в столиці пролунав потужний вибух. За попередніми даними, у багатоповерхівці стався вибух газу, як нещодавно і у Кропивницькому.

Як повідомляють в ДСНС, надзвичайна подія сталася о 3:45 в Дніпровському районі по вул. Малишка на 7 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Станом на зараз відомо про руйнацію 4 квартир на 6, 7 та 8 поверхах, а також пошкодження ще 4-х квартир.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Співробітники надзвичайної служби врятували 18 осіб. До ліквідації наслідків НП залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки.

Пожежу було локалізовано о 5:45.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Спочатку рятувальники повідомляли, що на місці НП знайдено тіло одного загиблого. Але згодом мер Києва Віталій Кличко розповів, що загибли двоє людей.

Нагадаємо, що рівно три роки тому, у червні 2020 року на столичних Позняках пролунав потужний вибух газу. У дев`ятоповерхівці тоді були зруйновані квартири з четвертого по сьомий поверх.

А наприкінці минулого року газовий балон вибухнув на кухні однієї із квартир на 9 -му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку в Оболонському районі. Тоді обійшлося мінімальними втратами — постраждала лише сама плита і віконні рами квартири.

Фото ДСНС

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