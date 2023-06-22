Десять квартир повністю або частково зруйновано внаслідок вибуху в київській багатоповерхівці: є жертви (фото, відео)
У ніч проти четверга, 22 червня, в столиці пролунав потужний вибух. За попередніми даними, у багатоповерхівці стався вибух газу, як нещодавно і у Кропивницькому.
Як повідомляють в ДСНС, надзвичайна подія сталася о 3:45 в Дніпровському районі по вул. Малишка на 7 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Станом на зараз відомо про руйнацію 4 квартир на 6, 7 та 8 поверхах, а також пошкодження ще 4-х квартир.
Співробітники надзвичайної служби врятували 18 осіб. До ліквідації наслідків НП залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки.
Пожежу було локалізовано о 5:45.
Спочатку рятувальники повідомляли, що на місці НП знайдено тіло одного загиблого. Але згодом мер Києва Віталій Кличко розповів, що загибли двоє людей.
Нагадаємо, що рівно три роки тому, у червні 2020 року на столичних Позняках пролунав потужний вибух газу. У дев`ятоповерхівці тоді були зруйновані квартири з четвертого по сьомий поверх.
А наприкінці минулого року газовий балон вибухнув на кухні однієї із квартир на 9 -му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку в Оболонському районі. Тоді обійшлося мінімальними втратами — постраждала лише сама плита і віконні рами квартири.
Фото ДСНС720
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