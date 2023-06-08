Нація в шоці: у Франції злочинець із ножем поранив чотирьох дітей, не старших за три роки (відео)

У місті Ансі на сході Франції чоловік із ножем напав на групу дітей, які разом із вихователем гралися в парку біля озера. Усі малюки були не старші трьох років.

Нападник завдав безліч ударів. Поранення отримали четверо дітей і літній чоловік, який спробував зупинити злочинця.

На місце нападу швидко прибула поліція. Озброєний чоловік спробував втекти. Поліцейські були змушені відкрити вогонь. Одним із пострілів злочинця поранили в ногу. Тільки після цього його вдалося затримати.

Двоє дітей і дорослий перебувають у критичному стані. Лікарі борються за їхнє життя. Стан ще двох малюків оцінюють як важкий.

Дані про нападника різняться. Одні джерела стверджують, що він назвав себе сирійським біженцем, який шукає притулку у Франції. Інші заявляють, що підозрюваний уже отримав статус біженця у Швеції, після чого приїхав до Франції. Його особу зараз перевіряють усі французькі спецслужби.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав напад в Ансі «абсолютно боягузливою атакою». «Діти й один дорослий перебувають на межі життя і смерті. Нація в шоці», — додав глава держави.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен зазначив, що нападника вдалося знешкодити завдяки швидкій реакції сил безпеки.

В Ансі негайно виїхала прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн. Національне зібрання Франції (парламент республіки) оголосило хвилину мовчання під час засідання у зв'язку з тим, що сталося.

Напад в Ансі місцеві ЗМІ розцінюють як теракт. За останні 10 років Франція не раз ставала об'єктом атак ісламістів. Найкривавішими терактами стали напад на редакцію журналу Charlie Hebdo і концертний зал Bataclan 2015 року в Парижі та наїзд вантажівки на натовп глядачів у Ніцці в липні 2016 року.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Бразилії чотирьох малюків зарубав сокирою чоловік, який увірвався в дитсадок.

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