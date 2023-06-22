Зросла кількість жертв вибуху газу в київській багатоповерхівці

У Києві, де у багатоповерхівці пролунав вибух, за попередніми даними, газу, збільшилася кількість жетрв — станом на 12:15 з-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини.

Як повідомляють у ДСНС, на даний час відомо про трьох загиблих. Постраждало 5 осіб, 3 з яких госпіталізовано. 20 сіб врятовано.

Фото ДСНС

На місці події задіяні рятувальники та спецтехніка Мобільного рятувального центру швидкого реагування. Здійснюється демонтаж пошкоджених конструкцій.

Фото ДСНС

Роботи на місці надзвичайної події на вулиці Малишка тривають.

Нагадаємо, що під час вибуху газу в багатоповерхівці у Кропивницькому постраждала людина, ще двох вдалося врятувати.

Фото ДСНС

210

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram