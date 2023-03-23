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Події

У Кропивницькому у багатоповерхівці вибухнув газ: є постраждалий, двох людей вдалося врятувати

12:01 23 березня 2023
руйнування

В четвер, 23 березня, у Кропивницькому стався вибух газу у багатоповерхівці. Постраждав господар квартири, вдалося врятувати ще двох людей.

Про це повідомив у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Внаслідок вибуху газу, що стався зранку, постраждав один чоловік — власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню», — розповів він.

За даними очільника ОВА, вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки у квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир.

«За попередньою інформацією — руйнування несучих конструкцій немає», — додав Райкович.

Водночас у ДСНС України уточнили, що вибух стався у квартирі на шостому поверсі багатоповерхівки на вул. Юрія Коваленка.

«Попередньо руйнувань несучих конструкцій немає. Постраждала одна особа (власник квартири), врятовано двох осіб. Інформація уточнюється», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Вінницею родина отруїлася чадним газом. Мати та син загинули, донька — в реанімації.

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