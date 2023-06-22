Ветерани ЗСУ та члени профспілок висловили недовіру підозрюваному в корупції керівництву Федерації профспілок України

В київському готелі «Турист» відбулося засідання наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур», у якому взяли участь військові, що є членами профспілок. Учасники засідання утворили Комітет очищення Федерації профспілок України, який оголосив вимогу повністю люструвати керівництво ФПУ через корупційні оборудки під час воєнного стану.

Окрім ветеранів ЗСУ, до створеного Комітету очищення ФПУ увійшли представники ФПУ в регіонах, керівники членських організацій ФПУ, члени ради та президії ФПУ.

Представник Федерації профспілок України у Верховній Раді України Сергій Каплін оприлюднив заяву комітету, в якій від імені комітету висловлюється недовіра до керівництва ФПУ, а саме — до голови ФПУ Григорія Осового та його заступників, які «у перші дні війни покинули профспілчан та Батьківщину й виїхали за кордон або ховалися в прикордонних областях Західної України, зрадивши український народ».

«Керівництво профспілок самоусунулося від задач, пов’язаних із боротьбою за права людей праці, але проїло та розікрало трильйони гривень, протягом 30 років проїдаючи та розкладаючи 1% від зарплатні кожної людини праці», — йдеться в заяві комітету.

Під час засідання були оприлюднені факти та документи, які підтверджують, що керівництво ФПУ в нецільовий спосіб та з порушенням законодавства використало 2,5 млн грн міжнародної допомоги. За оприлюдненими документами, у червні та листопаді 2022 року ДП «Турист» отримало від ФПУ 2,5 млн грн у вигляді поворотної фінансової допомоги. Ця допомога була отримана на підставі листів директора підприємства В. Драгана щодо фінансової підтримки для покриття боргів за надані комунальні послуги та податків до бюджету. Проте ці кошти були спрямовані не на покриття боргів, а одразу перераховані приватним компаніям ТОВ «Компанія Тріумф АГРО» та ТОВ «Єврохотелсістем».

Крім того, ці фінансові допомоги від ФПУ надавались за одноосібним рішенням керівництва ФПУ, таємно та без попереднього розгляду цих питань на засіданні Штабу ФПУ з гуманітарної допомоги, без будь-яких рішень наглядової ради та правління ПрАТ «Укрпрофтур», тобто з грубими порушеннями законодавства України та статутних документів ФПУ.

«Таким чином, керівництво ФПУ просто розікрало кошти міжнародної допомоги, які були виділені під час війни. Ми вимагаємо розслідування діяльності ФПУ та повної люстрації керівництва федерації, ми вимагаємо з’їзду, формування нових керівних органів і чіткої нової реальної програми ФПУ», — заявив Сергій Каплін.

Також він додав, що керівництво ФПУ узурпувало владу у федерації, ігнорує проведення з’їздів, інших відкритих репрезентативних демократичних зборів ФПУ.

«Керівництво ФПУ ізолювалося від соціальних партнерів і громадськості, заблокувало процес соціального діалогу під час війни, перешкоджаючи європейській інтеграції та захисту прав ветеранів», — додав Каплін.

Зі свого боку, військовослужбовець 252-го батальйону 112-ї бригади Максим «Шип» Шиповський зазначив, що також завданням створеного комітету є «підтримка курсу Президента України на перемогу, підтримка армії та ветеранів, післявоєнна адаптація захисників та захисниць, соціальний захист та підтримка всіх жертв російської агресії».

Крім того, на засіданні було оприлюднене рішення Центрального комітету Профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України про висловлення недовіри голові ФПУ Григорію Осовому та звернення до ради ФПУ щодо усунення його з займаної посади.

«Після війни профспілки мають прозоро та ефективно працювати для українців. Чесно. З відкритим діалогом з суспільством. Без корупції. Час перезавантажувати систему сьогодні, щоб вона працювала завтра», — підсумував Сергій Каплін.

Довідка Федерація профспілок України — найбільше всеукраїнське профспілкове об'єднання. Створена у 1990 році з активів Всесоюзної центральної ради професійних спілок в Україні. До складу ФПУ входить 44 галузеві членські організації та 27 територіальних об'єднань. Загальна кількість членів — понад 4,8 тисячі осіб.

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