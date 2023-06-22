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Суспільство та люди

Українцям, що підлягають мобілізації, заборонили працювати охоронцями

15:54 22 червня 2023
ЗСУ

В Україні триває загальна мобілізація. Українцям, які підлягають мобілізації, заборонили працювати охоронцями. Відповідні зміни внесли до ліцензійних умов провадження охоронної діяльності. Вони діють уже другий день. Це передбачено постановою уряду від 18 квітня, яка набула чинності 21 червня.

Документ передбачає винятки, згідно з якими охоронцями можуть бути ті:

• хто пройшов службу у військовому резерві або перебуває у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини);
• хто не підлягає призову під час мобілізації.

При прийомі працювати кандидат в охоронці зобов'язаний надати копію відповідного документа — військового квитка, контракту чи довідки з ТЦК.

Як писали «ФАКТИ», раніше юрист розповів про нюанс мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи.

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