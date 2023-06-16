Без проходження ВЛК відстрочку не оформлять, але й не призовуть: юрист розповів про нюанс мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи

В Україні триває загальна мобілізація. Адвокат Богдан Пересада пояснив, що людина з ІІІ групою інвалідності не підлягає мобілізації за ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Таку категорію українців можуть мобілізувати лише за їхньою згодою, пише B2Bconsult.

За його словами, про підставу для відстрочення від мобілізації військовозобов'язаний має повідомити військкомату — особисто з наданням документів або цінним листом із описом вкладення «Укрпоштою».

Адвокат нагадує, що ВЛК потрібно проходити раз на 5 років, але, як показує практика, ТЦК не оформляє відстрочку без проходження військово-лікарської комісії.

«Формально, ТЦК не захоче оформляти вам відстрочку без проходження ВЛК, це така їхня позиція. Тобто поки не пройдете ВЛК, відстрочку не оформлять», — заявив він.

Тобто, робить висновок Пересада, оформити відстрочку без візиту до ТЦК і проходження ВЛК не вийде.

Раніше «ФАКТИ» писали, коли обмежено придатні повинні проходити медкомісію.

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