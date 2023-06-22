У Німеччині застрелили біженку з України, у неї залишилася 10-річна донька

Українці за кордоном іноді стають жертвами злочинців. Після того, як в Італії молоду українку вбив її коханий, а іншу українку вбив її чоловік-єгиптянин, в Німеччині було вбито ще одну жінку з України, пише Bild.

Так, місцевий німець, який виявився мисливцем і мав чимало різної зброї, упритул застрелив власну кохану з України.

Так, 39-річна Юлія навесні 2022 року втекла зі своєю десятирічною дочкою від жахів війни в Україні. У Німеччині вона мріяла про нове життя. Але в нібито безпечному будинку жінку знайшла смерть — її застрелили впритул.

Наразі відомо, що Юлія проживала у Німеччині зі своїм 50-річним коханим — місцевим мешканцем Францом. Саме він і випустив злощасну кулю в тіло жінки.

Зазначається, що під час скоєння злочину рівень алкоголю в крові обвинуваченого становив 1,4 проміле, адже після роботи чоловік випив кілька келихів пива і пів пляшки віскі.

Водночас сам обвинувачений, який виявився мисливцем і має зброю на законних підставах, розповідає свою версію, мовляв це було випадково.

«Юля не могла повірити, що в мене є тяжка зброя, вона дуже хотіла побачити мої іграшки… Потім вона приставила пістолет до шиї і сказала: „Тисни на курок, або не смій“. І раптом пролунав постріл. Випадково…» — сказав Франц.

Водночас суддя не вірить у нещасний випадок. Не підтримують версію мисливця і двоє поліцейських, які першими прибули на місце інциденту.

«Обвинувачений виглядав абсолютно адекватним. Він був у стані алкогольного сп'яніння, але міг розбірливо говорити. Оскільки я сам розумію російську мову, то зміг з ним поспілкуватися. Він чітко сказав: «Я стріляв», — розповів поліціянт.

Старший офіцер додав: «Обвинувачений виглядав абсолютно холоднокровним. Він спокійно підійшов до мене і сказав, що хоче закурити».

Раніше «ФАКТИ» розповіли історію про те, як у США росіянка намагалась вбити українку, щоб вкрасти її документи.

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